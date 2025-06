Sesc Gama recebe oficina gratuita de interpretação teatral

O Sesc Gama recebe, nos dias 20, 21 e 22 de junho, a Oficina de Interpretação Teatral, evento promovido pelo coletivo Mar Entre Elas. A atividade gratuita é voltada para jovens e adultos, com ou sem experiência prévia em teatro.

O grupo Mar Entre Elas foi criado em 2020, como uma alternativa para a continuidade das práticas cênicas durante o período de isolamento. O coletivo, criado por Anna França e Letícia Abadia, iniciou a trajetória com a produção de vídeos inspirados em poemas que abordam as angústias, dilemas e beleza nas sutilezas do cotidiano feminino.

Em 2022, como parte de uma ocupação artística no Complexo Cultural de Planaltina, o grupo fez uma oficina teatral voltada para mulheres periféricas que, ano passado, realizaram a residência artística Mar Entre Elas — Individualidade dos Corpos Femininos em Cena. A residência foi feita com atrizes de Brasil, Espanha e Portugal e resultou na criação de oficinas voltadas voltadas para mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens com deficiência atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Serviço

Oficina de Interpretação Teatral

Sexta-feira (20/6), pela manhã; sábado (21/6) e domingo (22/6), pela tarde, no Sesc Gama (Setor Leste Industrial QI 1, Lotes 620 a 680). Atividade gratuita, com inscrições on-line.