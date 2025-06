Longe das novelas, Claudia Raia rejeita possível retorno e explica motivo

Claudia Raia, considerada uma das atrizes de maior prestígio das novelas entre as décadas de 1990 e 2010, abriu o jogo sobe a possibilidade de fazer seu retorno aos folhetins.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, a artista admitiu que não possui planos de engatar uma novela do início ao fim, e explicou o motivo. "Eu estou num momento em que eu estou morando em São Paulo há 15 anos já. Mas agora eu estou migrando para outras coisas mais curtas, amo audiovisual, mas eu estou voltada para séries, para filmes, mais do que para novela", disse.

Claudia Raia apontou que os folhetins são longos demais e exigem um período de dedicação que não lhe desperta mais disposição. "Novela me tira muito de casa, e eu tenho um filho muito pequeno e quero aproveitar a infância dele. Então, nesse momento, eu estou com outros planos", afirmou ela, que é mãe de Luca, de 2 anos, fruto do seu atual casamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

Em tempo, Claudia Raia não é mais vista em uma novela por inteira desde Verão 90 (2019), e de lá pra cá fez uma participação em Terra e Paixão (2023) como Emengarda, que durou cerca de duas semanas.

