Influenciadora termina casamento com MC Livinho após ganhar carro de luxo

Byanca Gabarron anunciou nesta quarta-feira (18/6) que seu casamento com MC Livinho chegou ao fim. A influenciadora digital e o cantor estavam juntos há quase uma década e têm um filho de quatro anos. A notícia surpreendeu os fãs, já que, na semana anterior, ela havia sido presenteada com um carro de luxo pelo artista como forma de celebrar o Dia dos Namorados. O presente, um Audi RS Q3 avaliado em quase R$ 600 mil, foi divulgado nas redes sociais junto a uma declaração apaixonada de Livinho.

Em sua postagem, Byanca evitou polêmicas e preferiu uma abordagem discreta sobre o término. "Nada como um fim sem textão, sem cena, sem drama. E o maior presente ficou: nosso filho. O amor da minha vida", escreveu. Ela ainda agradeceu ao ex-marido pelos momentos vividos: "Obrigada por fazer parte da história que me trouxe ele e também pelos seus tantos feitos. Deus te abençoe".

A história do casal teve início em 2016. Eles chegaram a se separar por um período, mas reataram o relacionamento em fevereiro de 2023. No fim de 2024, oficializaram a união com uma cerimônia nas Ilhas Maldivas. Apesar das idas e vindas, os dois demonstravam sintonia e trocas públicas de carinho, o que tornou o anúncio do fim do casamento ainda mais inesperado para os seguidores.

Até o momento, nem Byanca, nem Livinho revelaram o motivo da separação. A última declaração pública do cantor, feita durante a entrega do carro, destacava a importância da influenciadora em sua vida: "Você não apenas me ama… Você me transforma. Te amar é o meu ponto de partida, e ter você é o meu destino". O término, porém, parece ter sido decidido com respeito e maturidade por ambas as partes.