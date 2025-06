Nintendo Direct apresenta detalhes do novo Donkey Kong Bananza

Em um evento especial focado no próximo exclusivo do Nintendo Switch 2, a empresa mostrou nesta quarta-feira (18/6) um pouco do novo jogo do símio favorito dos fãs da gigante japonesa, que vai trazer grandes mudanças para o personagem e para o seu estilo de jogabilidade, transformando Donkey Kong em um jogo de mundo aberto.

A Direct mostrou detalhes da história e da jogabilidade do novo jogo. Mostrando o retorno de Pauline, uma das personagens mais antigas da empresa, também conhecida como primeira namorada do Mario, que é sequestrada no Donkey Kong original de 1981. Nessa versão, Pauline é agora uma cantora que vai parar junto com o símio dentro de uma cidade subsolo e apenas juntos essa dupla deve alcançar o centro do planeta para retornar à superfície.

Nas novidades dentro da jogabilidade, a Nintendo destacou como o cenário é destrutivo, podendo terraplanar áreas inteiras para a travessia dentro do jogo. Eles enalteceram a destruição do cenário “Pode levar à descoberta”. Alguns materiais podem ser transformados em plataformas para passar por certos lugares e o Kong ainda pode usar pedras para surfar por aí no mapa.

O mundo do jogo será dividido em camadas, nelas habitam animais gigantes conhecidos como Anciões que possuem os poderes de Bananza. Com essas habilidades Donkey Kong pode se transformar em um símio maior ainda, uma zebra ou até em um avestruz. O antagonista principal do jogo será a Void Company, um grupo maligno de símios que quer também chegar até o núcleo do planeta.

Donkey Kong Bananza chega exclusivamente para o Nintendo Switch 2 no dia 17 de julho.