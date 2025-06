São João: saiba quais são as músicas candidatas ao hit em 2025

Assim como no Carnaval, o São João também se torna uma vitrine para os artistas realizarem o lançamento de músicas e projetos que buscam se destacar em meio à intensa movimentação cultural do período.

Diversos artistas aproveitam a visibilidade da festa junina para emplacar hits que entrem no clima de celebração, e vêm com singles voltados ao forró e piseiro, frequentemente lançados entre maio e junho, para conquistar as paradas de sucesso.A diversidade cultural que marca o São João também impulsiona projetos musicais que resgatam e reinventam elementos regionais, ao qual movimenta não só os charts, como também embalam as rádios e festas tradicionais, onde o público almeja por novidades que se encaixem no repertório junino.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com artistas que lançaram músicas que se tornaram candidatas ao hit do São João em 2025. Confira:

‘Rimo da Sanfoninha (Fomfomrom)‘ – Kadu Martins, Henry Freitas, Nuzio Medeiros

‘Seis Cordas / Baião de Dois / Cavalo Lampião’ – Wesley Safadão

‘Cópia Proibida’ – Léo Foguete

‘Mulher Roleira (Solinho Envolvente)’ – Marcynho Sensação

‘5 da Manhã’ – Natanzinho Lima

‘Mentira Estampada’ – Wesley Safadão, Natanzinho Lima

‘Bateria Acabou’ – Rey Vaqueiro

‘Marra de Bandida’ – Iguinho e Lulinha

‘Página de Ex’ – Mari Fernandez

‘Pense O Que Quiser de Mim’ – Raphaela Santos, Wesley Safadão

