Espetáculo infantojuvenil Fake amigos trata de exposição de crianças na rede

“Não devemos confiar em pessoas desconhecidas, muito menos na internet.” Essa é a principal lição que o ator Teo Oliveira, de 10 anos, aprendeu com o personagem Miguel, um dos protagonistas da peça Fake amigos. O espetáculo da Cia Teatral Mapati aborda perigos da exposição digital para crianças e adolescentes. Neste domingo (22/6), às 16h, em sessão única aberta ao público, no Espaço Cultural Mapati, o grupo estreia apresentações gratuitas antes de visitar escolas públicas no Distrito Federal.

Com dramaturgia de Claussen Ineu Munhoz e direção de Tereza Padilha, a peça conta a história de duas crianças que, depois de viralizar na internet, começam a receber mensagens de perfil misterioso. Para a atriz Helena Kuhn, de 11 anos, que interpreta Sofia, a encenação traz aspectos sérios do cotidiano. “As crianças, hoje em dia, acabam ficando muito nas telas e não aproveitando a vida real”, relata. “Criança tem que correr, brincar, pular”, reflete a protagonista. “Tanto assistindo quanto apresentando, você vai ficar menos tempo nas telas”, aponta Téo.

Para os pequenos atores, a experiência de estar no palco é positiva e desperta interesse para o futuro. “Fico contando os dias para os ensaios, quero trabalhar com isso”, revela Helena. Para Téo, “teatro é uma coisa incrível. Amo fazer e quero continuar fazendo”.

Na próxima semana, a Cia Teatral Mapati se apresenta, entre 25 e 27 de junho, na Escolas Classe 708 Norte, na Escola Classe 3 do Paranoá e na Escola Classe 13 da Ceilândia. No dia 1º de julho, o grupo encerra as apresentações na Escola Classe Núcleo Rural Córrego do Atoleiro.

A peça integra o projeto ARTEAR – Direito à Infância, Saúde Mental, Tradição e Salvaguarda Artística, realizado com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec/DF).

Serviço

Fake amigos (Cia. Mapati).

Domingo (22/6), às 16h, no Espaço Cultural Mapati. Classificação livre. Entrada gratuita, sujeito à lotação. Ingressos disponíveis no Sympla.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel