5 novelas que o SBT já tirou do ar antes do fim e você não sabia

Nos últimos dias, o SBT surpreendeu o público ao ter selado o cancelamento da novela Eternamente Apaixonados. A trama mexicana, que havia sido lançada no último dia 9 de junho, na faixa das 17h30, foi cancelada após apenas cinco capítulos veiculados.

Diante dos péssimos índices de audiência, a emissora decretou a interrupção da transmissão do dramalhão estrelado por Diana Bracho e Marcus Ornellas, e comunicou ao público que a trama está disponível, na íntegra, no +SBT. A decisão, todavia, frustrou os telespectadores nas redes sociais.

Apesar de surpreendente e arriscado, não foi a primeira vez que o SBT decidiu interromper a transmissão de alguma novela e tirou do ar em pouco tempo. Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista. Confira:

Destilando Amor

A novela, que é uma versão mexicana de Café com Aroma de Mulher, estreou no SBT em 26 de março de 2006, na faixa das 18h. Todavia, o folhetim decepcionou na audiência e teve vida curta. Com média entre 1 e 2 pontos de audiência, tendo sido interrompida em seu 20º capítulo, e foi sucedida por Chaves.

‘Destilando Amor’ (Foto: Divulgação/Televisa)

As Pupilas do Senhor Reitor

A trama produzida pelo canal da Anhanguera havia tido uma reprise a partir de dezembro de 2006, mas em virtude dos baixos índices no Ibope, foi tirada do ar depois de apenas uma semana. Posteriormente, a trama retornou ao ar em 7 de maio, na faixa das 15h15, após alegar que os direitos autorais com a trilha sonora inviabilizaram a continuidade da reprise anterior.