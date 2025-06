Filme 'Carlota Joaquina, Princesa do Brasil' retorna aos cinemas

No dia 14 de agosto, os cinemas de dez capitais brasileiras receberão novamente o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil em versão remasterizada 4K. Essa iniciativa tem como objetivo comemorar o aniversário de 30 anos da obra.

A produção foi, nos anos 1990, um marco da Retomada do Cinema Brasileiro. Grandes nomes do cinema brasileiro, como Marieta Severo, Marco Nanini, Marcos Palmeira e Vera Holtz compõem o elenco da obra. Carlota Joaquina, Princesa do Brasil foi o primeiro longa-metragem dirigido por Carla Camurati.

Além da direção, Carla Camurati atuou na produção do filme, ao lado de Bianca de Felippes, e também na roteirização, ao lado de Melanie Dimantas. A narrativa do longa-metragem se passa entre o fim do século 18 e o início do século 19, e propõe uma reflexão sobre o processo de formação e as origens do país.

A versão remasterizada da obra ganhou um novo teaser, que pode ser acessado pelo link. Os cinemas que receberão o filme ainda não foram divulgados.