IZA confirma produção de novo álbum e agita as redes sociais

Depois de um hiato de cinco anos entre os aclamados "Dona de Mim" (2018) e "AFRODHIT" (2023), IZA não pretende fazer seus fãs esperarem tanto pelo próximo lançamento. Durante sua passagem pelo Festival Interlagos, em São Paulo, no último fim de semana, a cantora revelou nos bastidores que um novo álbum já está em produção.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista ao Multishow, IZA foi direta ao ser questionada sobre seus planos: "Eu tô trabalhando no meu próximo álbum, né… Lancei ‘AFRODHIT’ em 2023, 2024 eu fiquei gravidinha e agora tô preparando esse meu próximo trabalho", contou, sem revelar detalhes sobre a sonoridade ou colaborações. Mas a confirmação já foi suficiente para agitar a base de fãs da artista nas redes sociais.

Leia também: Funk brasileiro de 2019 viraliza na Turquia

O anúncio chega em um momento intenso na vida da cantora. Em 11 de maio, no Dia das Mães, ela lançou o álbum "IZA Rock in Rio (Ao Vivo)", com 13 faixas registradas durante sua potente apresentação no Palco Sunset, em setembro de 2023 — uma performance histórica feita dias antes do nascimento de sua filha, Nala, que veio ao mundo em 13 de outubro.

Mesmo em meio à maternidade, IZA segue colhendo os frutos de "AFRODHIT". O disco lhe garantiu duas indicações ao Latin GRAMMY 2024, nas categorias Melhor Álbum de Pop em Língua Portuguesa e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa, esta última por "Fé Nas Maluca", parceria com MC Carol.

Leia também: Fã joga água na cara de Leonardo em show



E a agenda continua cheia: no dia 14 de setembro, a artista está confirmada no Palco Skyline da segunda edição do The Town, no Autódromo de Interlagos. Ela divide o line-up do dia com nomes como Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Ludmilla e Joelma.

Saiba o que Iza disse sobre ter perdoado traição

Em um raro momento de vulnerabilidade pública, a cantora Iza, 34 anos, falou abertamente sobre a turbulenta fase pessoal que enfrentou após a traição do ex-companheiro Yuri Lima. A artista participou do episódio "O que te faz perder os cabelos" do podcast É Nóia Minha?, lançado nesta quinta-feira no Spotify, onde compartilhou detalhes íntimos sobre a crise, a exposição pública e o processo de cura que enfrentou.

Logo no início da conversa, Iza relembrou o impacto imediato da descoberta da traição. "Foi como se uma bomba tivesse caído na minha vida", disse ela. Em meio à pressão do público e da mídia, sentiu a necessidade de se posicionar. "Achei que precisava dominar a narrativa, muito mais por ego do que qualquer outra coisa. Achei, ingenuamente, que ao contar minha versão, haveria acolhimento. Mas o que veio foi julgamento."

Leia também: Morre escultor italiano Arnaldo Pomodoro aos 98 anos



A cantora refletiu sobre a forma como as redes sociais transformam dramas pessoais em entretenimento coletivo. "As pessoas começaram a se comportar como se minha vida fosse uma novela, como se minhas decisões fossem interferir diretamente na delas", observou.

Ao comentar sobre a exposição do caso, Iza foi enfática: não se arrepende. "Fiz porque não tenho sangue de barata. Precisava colocar aquilo para fora. Não me arrependo, mas, depois de um tempo, decidi que não ia mais explicar nada. Se acharem que estou louca, ótimo. Se acharem que sou maravilhosa, que bom. A decisão é minha."

Durante o episódio, ela destacou que o episódio a ensinou a respeitar suas próprias contradições. "A gente tem todo direito de mudar de ideia, de ser incoerente, de perdoar, de voltar atrás ou terminar. A vida é nossa. Se amanhã eu quiser mudar tudo de novo, ninguém tem que aprovar."

Por fim, Iza revelou um novo estado de espírito: mais leve, mais autêntico. "Liguei um f***-se tão bonito e espiritual que me elevou. Foi libertador. Se passei por isso, é porque estou pronta para seguir. E agora, não me importa mais se vão aplaudir ou criticar. A vida segue, apesar da opinião dos outros."

Morre escultor italiano Arnaldo Pomodoro aos 98 anosA primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou sua "grande tristeza" pela notícia do falecimento desse artista que, segundo afirmou, "esculpiu a alma da Itália"Arnaldo Pomodoro - (crédito: reprodução Instagram fondazione_arnaldo_pomodoro)xArnaldo Pomodoro - (crédito: reprodução Instagram fondazione_arnaldo_pomodoro)O escultor italiano Arnaldo Pomodoro, conhecido por suas esferas geométricas de bronze, morreu, na noite de domingo em Milão, pouco antes de completar 99 anos, anunciou sua fundação nesta segunda-feira (23).





Pomodoro, geômetra de formação, realizava peças monumentais, sobretudo colunas, esperas e cubos, frequentemente corroídos ou rachados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou sua "grande tristeza" pela notícia do falecimento desse artista que, segundo afirmou, "esculpiu a alma da Itália".

"Sua arte deu brilho ao gênio italiano no mundo", escreveu Meloni no X.

Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa di Arnaldo Pomodoro, maestro della scultura che ha scolpito l’anima dell’Italia. La sua arte ha dato lustro al genio italiano nel mondo. Un abbraccio commosso e le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 23, 2025

Para a diretora de sua fundação com sede em Milão, Carlotta Montebello, "o mundo da arte perde uma de suas vozes mais influentes, perspicazes e visionárias".

Premiado com diversos prêmios internacionais, Arnaldo Pomodoro também ensinou nos departamentos de arte de diversas universidades americanas, como Stanford e Berkeley.

Suas obras foram expostas em todo o mundo, como na Exposição Universal de Xangai, a sede da Unesco em Paris, o Museu Young de São Francisco e o Museu Guggenheim de Nova York.







AFAFP +TagsarteesculturafalecimentoItáliaPor AFPpostado em 23/06/2025 10:13Viva de frente para o mar em Miami Beach por menos do que imaginaSmart Luxe|PatrocinadoMédicos alertam: se você tem varizes, faça isso todos os diasAcabe com as Varizes!|PatrocinadoVoos em promoção para os Estados Unidos: ida e volta por menos de R$ 1 mil - Melhores OfertasNovo rompimento de adutora deixa um operário morto e quatro feridosCorreio BrazilienseKelly Key, 42, exibe seu corpo perfeito nessas fotos.33 Bridges|PatrocinadoQuais são os aliados do Irã na guerra contra Israel?Correio BrazilienseO melhor investimento em Brickell, Miami!Smart Luxe|PatrocinadoDoutor: Reverter encolhimento muscular após os 50 depende deste hábito noturnoRevista do Homem|PatrocinadoDoutora: “Um hábito simples antes de dormir me fez eliminar 1kg a cada 7 dias!”Notícias | Emagrecimento|PatrocinadoNova Triton: último lançamento MitsubishiL200 Triton Sport|PatrocinadoMAIS LIDASÚltimas NotíciasBLOGSUtilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a noMorre escultor italiano Arnaldo Pomodoro aos 98 anosA primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou sua "grande tristeza" pela notícia do falecimento desse artista que, segundo afirmou, "esculpiu a alma da Itália"Arnaldo Pomodoro - (crédito: reprodução Instagram fondazione_arnaldo_pomodoro)xArnaldo Pomodoro - (crédito: reprodução Instagram fondazione_arnaldo_pomodoro)O escultor italiano Arnaldo Pomodoro, conhecido por suas esferas geométricas de bronze, morreu, na noite de domingo em Milão, pouco antes de completar 99 anos, anunciou sua fundação nesta segunda-feira (23).





Pomodoro, geômetra de formação, realizava peças monumentais, sobretudo colunas, esperas e cubos, frequentemente corroídos ou rachados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou sua "grande tristeza" pela notícia do falecimento desse artista que, segundo afirmou, "esculpiu a alma da Itália".

"Sua arte deu brilho ao gênio italiano no mundo", escreveu Meloni no X.

Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa di Arnaldo Pomodoro, maestro della scultura che ha scolpito l’anima dell’Italia. La sua arte ha dato lustro al genio italiano nel mondo. Un abbraccio commosso e le mie più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 23, 2025

Para a diretora de sua fundação com sede em Milão, Carlotta Montebello, "o mundo da arte perde uma de suas vozes mais influentes, perspicazes e visionárias".

Premiado com diversos prêmios internacionais, Arnaldo Pomodoro também ensinou nos departamentos de arte de diversas universidades americanas, como Stanford e Berkeley.

Suas obras foram expostas em todo o mundo, como na Exposição Universal de Xangai, a sede da Unesco em Paris, o Museu Young de São Francisco e o Museu Guggenheim de Nova York.







AFAFP +TagsarteesculturafalecimentoItáliaPor AFPpostado em 23/06/2025 10:13Viva de frente para o mar em Miami Beach por menos do que imaginaSmart Luxe|PatrocinadoMédicos alertam: se você tem varizes, faça isso todos os diasAcabe com as Varizes!|PatrocinadoVoos em promoção para os Estados Unidos: ida e volta por menos de R$ 1 mil - Melhores OfertasNovo rompimento de adutora deixa um operário morto e quatro feridosCorreio BrazilienseKelly Key, 42, exibe seu corpo perfeito nessas fotos.33 Bridges|PatrocinadoQuais são os aliados do Irã na guerra contra Israel?Correio BrazilienseO melhor investimento em Brickell, Miami!Smart Luxe|PatrocinadoDoutor: Reverter encolhimento muscular após os 50 depende deste hábito noturnoRevista do Homem|PatrocinadoDoutora: “Um hábito simples antes de dormir me fez eliminar 1kg a cada 7 dias!”Notícias | Emagrecimento|PatrocinadoNova Triton: último lançamento MitsubishiL200 Triton Sport|PatrocinadoMAIS LIDASÚltimas NotíciasBLOGSUtilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a no