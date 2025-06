A alegria de são-joão ocupa a Quituart com festa típica nesta sexta

A Festa Junina da Quituart ocorre nesta sexta-feira (27/6), no Lago Norte, a partir das 18h. A Banda Forró e Tal anima o evento com um show gratuito, às 20h. Os restaurantes da Quituart oferecerão cardápios especiais para a época, repletos de pratos típicos. Sullamita Perfeti, presidente da Quituart, espera que o evento possa atender à todos: "Preparamos uma festa junina para satisfazer os mais variados paladares, com muita alegria e muita música".

Já o projeto Tradições Juninas Sesc chega, amanhã, ao Gama. Esse será o quinto de oito shows planejados para essa temporada de Tradições Juninas. As bandas Bacurau Arretado e Trio Arte do Nordeste, e a quadrilha Amor Junino se apresentarão no evento.

O diretor-regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, comenta que o ponto alto do evento é o sentimento de pertencimento e valorização da cultura nordestina que o evento proporciona: "O verdadeiro ponto alto é ver a alegria genuína estampada no rosto de cada pessoa, de todas as idades, celebrando juntas as tradições juninas — dançando forró, saboreando as comidas típicas e revivendo memórias afetivas em família."

A entrada é gratuita, com a doação de 1 kg de alimento não perecível. As doações arrecadadas serão destinadas ao programa Sesc Mesa Brasil, que as transforma em ajuda concreta para pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal.

Além disso, também no sábado, na Casa do Cantador, em Ceilândia, será realizada a Feira Cultural. A programação do evento reunirá seis shows, que terão início às 16h, gastronomia tradicional regional, exposição de artesanato, entre outros. A Feira oferece estrutura acessível, intérprete de libras e audiodescrição.

O show de destaque começa Às 22h, com a cearense Amelinha, cantora que iniciou sua carreira nos anos 1970 e dividiu palco com grandes nomes, como Fagner e Zé Ramalho. O show da cantora reúne canções tradicionais nordestinas, unindo o forró, o xote e o baião.

