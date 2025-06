Após serem vistos juntos, Maisa e Gabigol se manifestam sobre rumores de romance

Reprodução/Instagram Maisa e Gabigol

Após serem flagrados juntos na madrugada do último sábado (21), Maisa Silva e Gabriel Barbosa, o Gabigol, decidiram se manifestar sobre os rumores de um possível romance.

A atriz e o jogador foram vistos deixando uma festa no bairro do Joá, zona sul do Rio de Janeiro, o que levantou especulações nas redes sociais. As imagens do momento foram divulgadas pelo portal LeoDias.

Procurado pela imprensa, o atacante do Cruzeiro negou qualquer envolvimento amoroso com a artista e explicou que estavam apenas em um grupo de amigos. "Estávamos entre amigos indo embora de uma festa, nada de affair! Somos amigos! Não aconteceu nada e não fomos para o mesmo lugar", disse Gabigol.

Maisa também se posicionou e reforçou que não há nenhum tipo de relação além da amizade entre os dois. "Estava com vários amigos e fomos todos juntos de van para um after. Mas nada relacionado a um affair ou relacionamento", esclareceu a atriz.

Com as declarações, ambos colocaram fim aos boatos e reforçaram que a saída foi apenas um momento de diversão entre amigos.

