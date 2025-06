Sonia Abrão perde a paciência com Andressa Urach após mudança na cor dos olhos

Reprodução Sonia Abrão e Andressa Urach

Sonia Abrão, durante o A Tarde É Sua, na Rede TV!, nesta quarta-feira (25), perdeu a paciência com Andressa Urach. A apresentadora mostrou perplexidade com o fato da influencer pedir orações após não ter gostado do resultado da cirurgia de mudança da cor dos olhos, feita na França.

"Meus olhos estão doendo bastante, muito…. Chegar no Brasil vou ter que ir no médico. Tá doendo muito, vocês não tem ideia. Tô arrependida, a dor não tem igual. Já tô arrependida. Chegando no Brasil preciso ir urgente no médico. Está doendo muito! Orem por mim", diz um trecho do desabafo de Urach nos stories.

Sem dó, Sonia Abrão detonou a influencer após assistir ao vídeo que a loira compartilhou nos stories e, irritada, comentou do fato dela ainda afirmar que era um sonho ter olhos azuis.

"Sonho para mim é quem tem deficiência visual e quer voltar a enxergar. Agora, falar que o grande sonho é mudar a cor dos seus olhos? Compra uma lente de contato! Tem umas moderníssimas, coloridíssimas aí sem risco nenhum. Agora, pedir orações pelo Brasil porque os ‘olhinhos’ que ela mexeu sem necessidade estão doendo demais e ela tá ficando arrependida é gozação com a nossa cara", disparou.

"Não tem perdão, tem gente na fila de transplante de córnea, vários tipos de transplantes de órgãos, fazendo tratamentos seríssimos em relação a câncer agora vem falar esse tipo de coisa" #ATardeESua pic.twitter.com/VPXNWTrGq4 — Lucas (@LucGS0) June 25, 2025

"Pedir orações pro Brasil pq os olhinhos que ela mexeu estão doendo É GOZAÇÃO DA NOSSA CARA! O Brasil rezou por você qdo se entupiu de PMMA, ninguém te deve mais nada nesse sentido. É capaz de MENTIR SÓ PRA CAUSAR, abusar da fé" #ATardeESua pic.twitter.com/2cLdYCq4MW — Lucas (@LucGS0) June 25, 2025

