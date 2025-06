Baterista sofre ataque cardíaco no palco durante show em festival

O baterista da banda The Christians sofreu uma parada cardíaca repentina no meio de um show no último domingo (22/6), no festival de música On The Waterfront, em Liverpool, na Inglaterra. Os músicos faziam a apresentação de abertura para Sting, quando Lionel Duke desmaiou.

O músico passou mal ainda no início do show. Em seguida, o vocalista Garry Christian pediu ajuda médica. Duke foi socorrido no local e levado para o hospital em seguida.

Um obstáculo foi colocado próximo ao músico para dar privacidade ao momento. Ao mesmo tempo, os telões do festival exibiam a mensagem “Agradecemos sua paciência e compreensão. A equipe médica está com o artista e forneceremos uma atualização assim que possível”.

Momentos depois, um porta-voz se dirigiu ao público informando que Duke tinha sofrido uma parada cardíaca. “Estamos realmente torcendo para que ele sobreviva. Ele não tinha pulso, mas agora tem, achamos. Muito obrigado”, disse.

Os companheiros de banda de Duke teriam encorajado Sting a fazer sua apresentação. Quando o vocalista do Police começou o show, ele deu outra atualização para o público. “O baterista da banda anterior está bem. Ele está no hospital. Todos nós estamos rezando para que ele fique bem. Nossos pensamentos estão com ele”, afirmou.

Após o show, a banda fez um post nas redes sociais, informando que estavam "aguardando notícias do hospital Heart and Chest em Broad Green" e enviando seus agradecimentos à "equipe fenomenal de médicos presente, da equipe On The Waterfront Liverpool, que interveio tão rapidamente para ajudar nosso pobre Lionel".

Na segunda-feira, eles agradeceram a Sting "por sua preocupação e bela homenagem a Lionel" e deram informações sobre o estado de saúde de Duke.

“Como vocês devem ter ouvido, nossa apresentação na última noite do On The Waterfront, em Liverpool, foi tristemente cancelada devido ao colapso do nosso baterista Lionel Duke após sofrer uma parada cardíaca durante a primeira parte da nossa apresentação. Ele foi atendido pela incrível equipe do OTWF e pelos médicos presentes no palco, após o apelo de Garry Christian por ajuda. Ele permanece na UTI em coma induzido e ventilado e está sendo descrito como ‘estável’ no momento”, diz o post.

A empresário Emma Roberts disse que "foi um choque", pois ele era um "nadador regular e em ótima forma". Na manhã de hoje, o perfil oficial da banda publicou uma foto em que o baterista aparece sentado, ainda no hospital, ao lado de Garry Christian.