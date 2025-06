Candangolândia recebe projeto 'Claudinho da Viola — Serenata entre Amigos'

A Praça da Bíblia, na Candangolândia, recebe o projeto Claudinho da Viola — Serenata entre amigos, a partir de quarta-feira (25/6) e até domingo (28/6). Com início às 19h todos os dias, o evento promove apresentações musicais, rodas de prosa e palco aberto para participação do público. A entrada é gratuita.

O violeiro e instrumentista Claudinho da Viola, a dupla Ânderes e Fernandes, Dayane Reys, Betão dos Teclados, Vanderley e Valtecy, Aline, Edy Myranda e Lucas Telles são as atrações musicais confirmadas. As quadrilhas Estrela de Fogo e Sola Véia também se apresentam no projeto.

O evento foi idealizado por Claudinho da Viola, com a proposta de valorizar a cultura popular, música de raiz e a viola caipira. O violeiro perdeu a visão com dois anos de idade devido a complicações da varíola e iniciou a carreira em 2001, no grupo de músicos do Centro de Ensino Especial para Deficientes Visuais.

Serviço

Serenata entre Amigos

De quarta (25/6) a domingo (28/6), na Praça da Bíblia (Candangolândia). A partir de 19h, todos os dias. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.