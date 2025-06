Abertas as inscrições para o Concurso Nacional de Literatura de Cordel

Foram abertas, nesta quarta-feira (25/6), as inscrições para o Concurso Nacional Leandro Gomes de Barros de Literatura de Cordel. As inscrições ficarão abertas até o dia 25 de agosto. O concurso tem como objetivo a valorização da literatura de cordel e é promovido pela Associação Cultural Jornada Literária do DF e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

As inscrições para concorrer são gratuitas e realizadas pelo link. Podem se inscrever autores brasileiros a partir de 16 anos. Embora cada participante só possa receber prêmios por uma obra, podem ser inscritas até duas obras inéditas em formato de cordel por autor.

As cinco obras vencedoras serão publicadas em formato de folheto, com tiragem de 1.000 exemplares cada. Metade dos exemplares serão entregues aos autores. Além disso, as obras premiadas serão distribuídas em escolas da Rede Pública do Distrito Federal, como forma de fomento à literatura de cordel.