Bodas de sangue: confira a crítica do excelente drama 'Vermiglio'

Crítica // Vermiglio — A noiva da montanha ★★★★

São tantas as portas de excelência, na entrada deste projeto, em coprodução entre França, Itália e Bélgica, assinado por Maura Delpero, que traz o calor da emoção dos filmes de Giuseppe Tornatore e o rigor de um Bergman ou Michael Haneke. O filme, que se aproxima dos clássicos, terá exibição nesta sexta (27/6), no Cine Cultura Liberty Mall (às 18h30) e no dia 2 de julho, às 20h45.

Indicado a nada menos do que 14 prêmios no David di Donatello, o longa venceu o Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza. Sob uma fotografia esplendorosa de Mikahil Krichman, o enredo é situado nos Alpes, ao norte italiano, e traz situações muito naturais, complexas e críveis.

Entre o registro das dores da labuta e da maternidade reservada a oprimidas mulheres, desenvolve-se o amor entre Lucia (Martina Scrinzi) e Pietro (Giuseppe De Domenico), um jovem desertor da Segunda Guerra. Junto com uma bela história que une intimidade e traços de sólida fraternidade, a diretora dá conta de não acoplar vilania ao patriarca Cesare (Tomaso Ragno, estupendo), rude, correto e amante da música e das letras.