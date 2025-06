Ex-RBD surpreende fãs com foto sensual ousada

O cantor e ator Christian Chávez, ex-integrante do grupo RBD, deixou os fãs em choque — e o clima quente nas redes sociais — ao divulgar uma prévia de um ensaio sensual feito para a revista mexicana Zero. Na imagem compartilhada em seu Instagram, o artista de 40 anos aparece completamente nu, usando apenas botas e exibindo o bumbum para as câmeras do fotógrafo Juan Castillo.

Na entrevista que acompanha o ensaio, Christian falou sobre autoconhecimento, amadurecimento e o processo terapêutico que tem vivido. "Estou em um momento em que tenho me trabalhado muito na terapia. Me conheço muito mais, me amo, me respeito e tenho mais clareza do que quero e do que não quero", contou. "A plenitude vem e vai. Você não tem que viver no passado nem no futuro, mas no presente. Isso a terapia me ensinou muito", completou.

O ensaio causou alvoroço entre fãs e internautas, que elogiaram a coragem, o corpo e a mensagem de aceitação transmitida pelo artista. Nas redes, muitos destacaram a postura libertadora de Christian e o impacto positivo de ver um ídolo assumindo sua sexualidade e autenticidade com tanta naturalidade.

Além do ensaio, Christian também lançou recentemente o EP "Sí", com quatro faixas autorais. A música-título traz uma homenagem ao Brasil e carrega inspirações da clássica "Garota de Ipanema", de Tom Jobim. O projeto reflete a conexão emocional do artista com a cultura brasileira e representa um novo momento em sua vida, de afirmação, gratidão e renovação.