Brad Pitt e Tom Cruise dividem os flashes na estreia do filme 'F1'

O ator e produtor americano Brad Pitt (E) conversa com o ator americano Tom Cruise (C) enquanto admiram o carro na chegada para a estreia europeia do filme F1 - (crédito: HENRY NICHOLLS / AFP)

Após levar Tom Cruise de volta aos ares em Top gun: Maverick (2022), o diretor Joseph Kosinski agora pisa fundo nas pistas de Fórmula 1 com o filme F1, estrelado por Brad Pitt. O diretor mantém a marca registrada: ação filmada com realismo técnico, uso de tecnologias avançadas e ambientação em cenários verdadeiros.

O novo filme foi gravado durante GPs reais da Fórmula 1 e conta com participações de pilotos e chefes de equipe, incluindo Lewis Hamilton, que também assina como produtor.

Na festa de lançamento do longa, em Londres, os astros dos dois filmes de Kosinski, Brad Pitt (F1) e Tom Cruise (Top gun), trocaram sorrisos, abraços e posaram juntos para os fotógrafos. Confira as imagens:

















Kosinski, que dirigiu Tom Cruise em Oblivion (2013) e no aclamado Top Gun, agora aposta em Brad Pitt como protagonista. No filme, Pitt interpreta Sonny Hayes, um ex-piloto que abandona a ua aposentadoria para voltar às pistas com uma nova missão: apoiar o jovem talento Joshua Pearce (Damson Idris) na equipe APXGP (equipe fictícia criada para o filme). As cenas foram captadas durante as temporadas de 2023 e 2024 da categoria, com filmagens nos boxes e nas pistas, em meio às corridas oficiais.

Leia também: F1 anuncia calendário de 2026 com estreia de Madrid e mudanças de datas

Com essa nova produção, Joseph Kosinski reafirma posição como diretor de grandes blockbusters com o estilo cinematográfico que estima tanto os momentos de ação, quanto os de introspecção dos personagens. A forma do diretor aposta nos efeitos digitais, no entanto as cenas reais são o destaque no estilo do cineasta, misturando adrenalina e autenticidade, seja no céu, com os caças supersônicos, ou até mesmo nas pistas, com carros em alta velocidade.

Confira fotos do evento:

