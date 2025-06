Eliana desabafa sobre sintoma inusitado durante menopausa

Durante uma participação no podcast PodDelas, a apresentadora Eliana compartilhou um episódio inusitado que viveu ao atravessar a menopausa. Aos 52 anos, ela revelou ter enfrentado um congelamento no ombro, condição que surgiu justamente no período de transição entre o SBT e a Globo, no ano passado.

"Eu tive um congelamento no ombro", contou. Inicialmente, nem ela nem os médicos entenderam a origem do problema, mas um estudo recente sugeriu relação com as alterações hormonais da menopausa.

Eliana explicou que o problema físico coincidiu com um momento de grande exigência profissional. "Eu não conseguia levantar o braço. O meu ombro congelou, e o meu braço grudou no corpo", disse. Apesar da limitação, seguiu com sua rotina, inclusive apresentando o programa Saia Justa. Para se preparar para o The Masked Singer Brasil, onde sabia que precisaria se movimentar mais, ela precisou passar por um procedimento cerca de um mês antes das gravações.

O diagnóstico foi um mistério para os profissionais da saúde que a acompanhavam. "Na ocasião, nem o médico entendeu. Ele disse: ‘Já recebi pessoas da sua idade assim. Estamos estudando o assunto’", relatou. Só mais tarde ela teve acesso a informações que apontavam para a possível relação entre o congelamento do ombro e a fase hormonal.

A experiência serviu como alerta para Eliana sobre a falta de informação em torno da menopausa. Ela defende que o assunto seja mais debatido. "Por muito tempo, fiquei sem entender o que era a menopausa. Já sentia os efeitos: calor, irritação, sono interrompido… e não sabia que estavam relacionados. O que mais me afetou foi o sono. É fundamental falarmos sobre isso", concluiu.

