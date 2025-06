O cantor Murilo Huff deu entrada em um pedido de guarda unilateral do filho Léo, de 5 anos, único herdeiro de Marília Mendonça. A ação, que corre em segredo de Justiça, gerou repercussão nas redes e levantou questionamentos sobre os reais motivos do pedido. Especula-se que o cantor estaria preocupado com a administração do patrimônio deixado pela artista, que faleceu em um acidente aéreo em 2021.

Leia mais: Henri Castelli quebra o silêncio sobre romance com criadora de conteúdo adulto



Atualmente, a guarda de Léo é compartilhada com Dona Ruth, mãe de Marília, que cuida do neto desde a morte da cantora. Estima-se que o patrimônio de Marília ultrapasse os R$ 500 milhões, incluindo empresas, direitos autorais e obras musicais. Mesmo sendo o herdeiro legal, Léo só terá acesso aos bens quando atingir a maioridade, e até lá, os responsáveis legais administram o montante.

Veja também: As declarações de Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, em meio à disputa pela guarda de Leo

Em resposta às especulações, Dona Ruth se pronunciou publicamente afirmando que os bens do neto estão sendo protegidos e submetidos à prestação de contas na Justiça. Murilo, por sua vez, declarou que não poderia se calar diante de tudo que descobriu recentemente, embora não tenha detalhado o conteúdo dessas informações.

Leia mais: Karol G conquista o Brasil com inédita música em português



Apesar da disputa judicial, a herança de Léo segue rendendo frutos. Documentários e obras póstumas de Marília estão sendo produzidos, com lucros destinados ao filho. Pelas regras da Lei de Direitos Autorais, ele ainda deve receber valores até 2092.

Dona Ruth revelou que a divisão dos lucros é de 30% para Léo e 20% para ela, que também figura como sócia em empresas deixadas pela cantora. O caso segue em andamento. O post Saiba como ficou a divisão do patrimônio de R$ 500 milhões de Marília Mendonça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Veja também: Irmã de MC Melody fala sobre cirurgia para afinar a cintura: "Quero corpão de Kardashian"