Henri Castelli quebra o silêncio sobre romance com criadora de conteúdo adulto

Reprodução/Instagram Henri Castelli

Henri Castelli abriu o jogo em torno da sua vida pessoal. O ator, que está solteiro há quase três anos, foi clicado ao lado de uma mulher na última semana, e se tornou alvo de especulações.

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista, todavia, negou o envolvimento amoroso com a influenciadora digital e criadora de conteúdo adulto Aline Limas, após terem sido vistos juntos em clima de romance no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

"Estou acostumado com as especulações. Já faz quase 30 anos que convivo com isso. E não tenho nada para esconder. Podem especular à vontade, acho até engraçado. Continuo solteiro, nem tenho tempo agora para pensar nisso", disparou Henri Castelli. O ator, por sua vez, ressaltou que suas prioridades, hoje em dia, são outras.

"Minha prioridade é o trabalho e a família, sempre foi. Se acontecer algo, não tenho por que esconder. Quando estiver com alguém, as pessoas vão saber", concluiu o ex-global, que é pai de Lucas, de 18 anos, fruto de seu primeiro casamento com Isabeli Fontana, e Maria Eduarda, de 11, do relacionamento com Juliana Despirito.

