Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (28/6)

CUIDA DO EGO

Data estelar: Lua cresce em Leão.

Evita castigar teu Ego como se fosse o culpado de tua ignorância espiritual, porque é graças a essa construção psíquica, que por sua vez tem suas raízes num dos elementos primordiais da construção do Universo, que tu e todas as pessoas temos a capacidade de nos mantermos íntegros e consistentes, apesar de todas as mudanças que sofremos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Evita também te convencer de que somente tu e ninguém mais tem essa capacidade de integração, porque é sobre esse tolo convencimento que teu Ego deixa de ser uma ajuda e se transforma numa âncora que impede tua evolução, já que a palavra Eu é prerrogativa de todos os seres humanos, estamos todos no mesmo processo existencial.

Ao cuidar de teu Ego de maneira saudável, tu também cuidarás do Ego alheio, porque, afinal, só há um Ego no Universo.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Faça tudo que estiver ao seu alcance, dependendo o menos possível do que outras pessoas tenham de decidir ou fazer, porque nessa dimensão as coisas tendem a emperrar e provocar transtornos. De todo modo, haverá avanço.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

A dinâmica de seus relacionamentos foi domesticada para entender você de um jeito que, com o tempo, deixou de ser vigente. As mudanças começaram subjetivamente, mas agora se expandem ao mundo exterior também. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

É evidente que na realidade concreta não cabe tudo que você pensa e imagina, e por isso, é imprescindível que você amadureça no discernimento, aprendendo a selecionar direito no que focar e o que descartar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Conviva com as dúvidas com a mesma naturalidade com que sua alma convive com as certezas, porque de uma maneira ou de outra, você vai conseguir obter os resultados pretendidos, só que talvez não do jeito imaginado.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Haverá avanços substanciais, alguns que definam perspectivas muito favoráveis aos seus planos e anseios. Não seria o caso de conseguir amarrar todas as pontas de uma vez só, mas de aproveitar tudo que for disponível.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Este é um momento de muita riqueza emocional, mas sua alma pode ficar congestionada temporariamente de tanta emoção circulando por ela. Para isso não acontecer, procure tomar um tempo para descansar e tomar distância.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Qualquer possibilidade de entendimento há de ser aproveitada por você, porque seria pior continuar sustentando um estado de conflito que mantém tudo em suspense. É melhor aceitar o que seja disponível e seguir em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Surpreenda a todos tomando atitudes inesperadas, porque dessa forma você vai desbaratar quaisquer planos que as pessoas tenham feito para atrapalhar você. Surpreenda até sua própria alma com atitudes insólitas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Em vez de você tentar convencer quem quer que seja de que seus planos são bons e darão certo, se concentre em tomar as iniciativas pertinentes. Depois, os fatos falarão por si, e você não precisará explicar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Deixar para depois não pareceria sensato, mas há horas em que os recursos são escassos e impedem os movimentos que você gostaria de colocar em marcha. Isso não há de ser motivo de lamento, mas de descanso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Ainda que de vez em quando você tenha certeza de que não vai dar conta do que acontece, continue em frente e ignore essa realidade que o medo sopra no seu ouvido, porque de passo em passo, você dará conta de tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Não há como ter garantia de que tudo dará certo, se assim fosse você nunca sentiria medo, mas esse sentimento está sempre por aí, rondando e estragando inclusive os momentos de celebração. O medo está equivocado.