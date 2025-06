Tagua Rock 2025 agita Taguaparque neste sábado (28/6), de graça

Neste sábado (28/6), o Taguaparque será palco da segunda edição do Festival Tagua Rock, com oito shows gratuitos de bandas do Distrito Federal. As apresentações começam às 14h ao lado da administração do parque de Taguatinga.

Pelo segundo ano consecutivo, a banda Sonda Mãe é a anfitriã do evento, convidando artistas de diversas regiões do DF. O festival trará tanto nomes já consagrados na cena autoral quanto artistas com visibilidade internacional.

O festival contará com a presença das bandas Impala, Arkana, Radiossaurus, Diffen, Pastore, Cezar Degraf e Black Rainbow, além da própria Sonda Mãe.

A organização do evento destacou que, para esta edição, a ideia foi não repetir as bandas do ano passado. O objetivo é que o público possa descobrir novos talentos da cena musical do DF.

Berço do Rock

Desde 2024, o Festival Tagua Rock faz parte do calendário cultural de Taguatinga. A cidade, que foi um importante polo do rock nos anos 80 e 90, com inúmeros espaços culturais que revelaram bandas de destaque nacional, está revivendo sua cena musical. Com o aumento de casas de show nas regiões administrativas abrindo suas portas para artistas autorais, Taguatinga volta a ser um centro para eventos do gênero, impulsionando o retorno de festivais como o Tagua Rock.

Programação de Shows:

14h30: Impala

15h: Arkana

16h: Radiossaurus

17h: Diffen

18h: Pastore

19h: Sonda Mãe

20h: Cezar Degraf

21h: Black Rainbow