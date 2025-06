Ator de ‘A Viagem’, Maurício Mattar explica motivo de ‘sumiço’ das novelas

Maurício Mattar atualmente pode ser visto na reprise de A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo. O ator, que já emplacou uma série de trabalhos em novelas da Globo e Record, abriu o jogo sobre sua carreira atualmente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em entrevista ao jornal O Globo, o artista explicou sua ausência das telinhas, cujo último trabalho foi em Gênesis (2021), e afirmou que não pretende realizar seu retorno nem tão cedo, mas explicou o motivo. "Foram mais de 30 novelas ao longo da minha carreira, histórias que moram no coração do público. Hoje, meu foco e meu amor estão totalmente voltados à celebração dos 30 anos de música", disse.

"Os bastidores das novelas me deixaram grandes lembranças e amizades que a teledramaturgia me trouxe", declarou Maurício Mattar. O ator, inclusive, relembrou o sucesso do seu trabalho em A Viagem, na pele de Téo, o marido de Diná (Christiane Torloni).

"‘A Viagem’ é atemporal, uma marca enorme no coração do povo brasileiro. Foi a primeira novela com um enredo baseado na doutrina espírita, um verdadeiro marco nacional. A prova disso é que está no ar pela sétima vez, sempre com altíssima audiência", disse ele. "Por onde passo, sempre ouço: "Théo! Théo!". Essa novela é, sem dúvida, um capítulo muito especial da minha trajetória na TV", pontuou.