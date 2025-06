De retirada de costela à mudança de cor nos olhos: as cirurgias de Andressa Urach

A modelo e influenciadora Andressa Urach contabiliza mais de 30 procedimentos estéticos realizados ao longo dos anos. Em 2014, ela já havia revelado ter feito ao menos 14 intervenções, número que continuou crescendo nos anos seguintes. Entre os mais marcantes estão a retirada de costelas para afinar a cintura, a colocação de 1 litro de silicone em cada seio, além de uma lipoaspiração total do corpo. As transformações acompanham sua trajetória na mídia e refletem sua busca por um padrão corporal idealizado.

Andressa também é conhecida por ter enfrentado complicações graves após a aplicação de hidrogel nas coxas, o que a levou a um quadro de risco de vida em 2015. Após passar por cerca de 22 cirurgias para correção dos danos, ela se afastou temporariamente do universo estético. No entanto, nos últimos anos, voltou a realizar procedimentos e, recentemente, se submeteu a uma nova lipoaspiração geral. Segundo ela, foi um passo planejado e feito com responsabilidade, diferente da fase mais impulsiva de sua juventude.

Retirada de costelas e ampliação mamária

Em 2024, Urach revelou em suas redes sociais que realizou a retirada de costelas para modelar ainda mais sua cintura, alcançando medidas em torno de 72 cm. No mesmo período, colocou 1 litro de silicone em cada seio, uma das maiores próteses utilizadas em território nacional. O objetivo declarado foi valorizar a sua imagem pública e potencializar sua atuação como criadora de conteúdo adulto. A modelo afirmou estar satisfeita com os resultados e que confia plenamente nos profissionais que a atenderam.

Mudança recente na cor dos olhos

A cirurgia mais recente de Andressa Urach foi realizada em junho de 2025, na França, onde ela se submeteu a um procedimento chamado ceratopigmentação, com o objetivo de mudar a cor de seus olhos de castanhos para um tom esverdeado. Apesar do desejo antigo, ela relatou fortes dores no pós-operatório e afirmou que se arrependeu parcialmente, dizendo que buscará acompanhamento médico no Brasil. O procedimento é proibido por aqui devido aos altos riscos, como infecções, danos na córnea e até possibilidade de cegueira.

