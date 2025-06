Thaila Ayala fala de abuso na infância e impõe regra para filha

Durante participação em um podcast na última quinta-feira, Thaila Ayala compartilhou experiências dolorosas vividas durante sua infância. A atriz contou que foi vítima de abusos quando era muito pequena, e que só tomou consciência de parte dessas situações recentemente, durante a gestação da filha. "Lembrei de abusos de quando eu tinha 3 ou 4 anos. Foi um processo profundo, com muita análise e acompanhamento de profissionais, e entendi que isso estava ligado até a um adoecimento que tive na época", relatou.

Segundo Thaila, o enfrentamento dessas memórias foi um processo longo, mas necessário. A atriz destacou o quanto foi privilegiada por ter acesso a ajuda psicológica de qualidade, o que permitiu que ela elaborasse o trauma com mais segurança. Apesar de dizer que já está em paz com o que viveu, reconhece que as marcas continuam presentes de maneira indireta em sua vida.

Como consequência desse passado, Thaila estabeleceu algumas regras na criação da filha Teresa, de dois anos, fruto de seu relacionamento com o ator Renato Góes. A atriz revelou que adotou uma postura preventiva. "Falei para minha cunhada que não quero que minha filha sente no colo do avô. E meu marido reagiu com surpresa: ‘Oi?’. Mas eu passei por isso, e sei o que carrego", explicou.

A declaração causou impacto nas redes sociais e abriu espaço para um debate sobre traumas infantis e a forma como pais e mães tentam proteger seus filhos após vivências semelhantes. Thaila demonstrou coragem ao compartilhar um tema tão íntimo, reforçando a importância da escuta e da saúde emocional.