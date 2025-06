Bianca Andrade se declara para o novo namorado: ‘Gostoso e flamenguista’

Bianca Andrade, aos 30 anos, usou suas redes sociais para compartilhar um momento descontraído ao lado do namorado, Diego Cruz. Durante a transmissão da partida entre Flamengo e Bayern de Munique, no último domingo (29), a empresária demonstrou sua admiração pelo companheiro de forma bem-humorada. "Além de gostoso, é flamenguista", escreveu, evidenciando seu carinho — e afinidade clubística — com o ator. Apesar da derrota do time carioca por 4 a 2 no Mundial de Clubes, o clima entre o casal era de descontração.

O relacionamento entre os dois, no entanto, veio acompanhado de reflexões profundas por parte de Bianca. Há cerca de três semanas, a influenciadora revelou que enfrenta dificuldades emocionais quando se envolve afetivamente, especialmente com homens. Ela comentou sobre o medo de amar e a dificuldade de confiar, relacionando isso à sua experiência como mulher bissexual e aos traumas acumulados em relacionamentos anteriores.

Bianca relatou que, desde o início, foi transparente com Diego sobre seus receios. "Eu o conheci falando ‘sou machucada, traumatizada, é difícil me acessar’", contou. A influenciadora explicou que se sente mais forte quando consegue se abrir sobre suas vulnerabilidades, e que ainda se entrega com cautela. "Eu identifico o medo, mas estou tentando mais uma vez", desabafou.

Apesar dos desafios emocionais, Bianca demonstrou esperança no novo relacionamento. "Espero que eu seja muito feliz neste relacionamento, que eu consiga curar algumas dores e consiga me permitir sentir amada, porque é muito ruim não conseguir", completou. A declaração sincera reforça o momento de reconstrução afetiva que ela vive e o desejo de viver um amor leve, sem as amarras do passado.

