Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (1º/7)

METADE DO ANO



Data estelar: Lua cresce em Virgem.



E assim se foi a metade do ano gregoriano 2025 e daqui a pouco será hora para organizar as festas de fim de ano, de novo!



Assim, na metade do ciclo fiscal, porque o calendário gregoriano que segue a civilização ocidental está desvinculado dos eventos estelares e atrelado ao sistema econômico e político, ficamos todos ruminando o quanto avançamos na realização dos propósitos que lançamos ao futuro na ocasião do réveillon, ou o quanto falhamos nesse sentido.



Melhor mesmo seria que começássemos a prestar mais atenção aos ciclos astrológicos, porque apesar de não serem levados a sério pela intelligentsia cultural, continuam sendo para todos, sem exceção, o fundamento da construção de uma existência mais abundante em possibilidades e rica em experiências, objetivas e subjetivas.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você ouvirá muitas promessas, algumas de boca cheia de entusiasmo, outras vazias e hipócritas. É hora de você desenvolver o máximo de discernimento para aprender a diferença, porque todas parecem iguais, muito boas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pode ser que seja difícil conciliar todos os interesses das pessoas envolvidas, porém, mesmo assim sua alma há de continuar tentando fazer isso com a maior boa vontade do universo, porque esse é o real caminho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O alívio que sua alma precisa será encontrado no movimento, mas não em qualquer um, porque você se movimenta todos os dias, porém, naquele que possa criar um canal todo novo para você se expressar. Aí sim!

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Ainda há muito barulho e vozes dissonantes que distraem, mas justamente por isso, e tendo em vista que sua alma anda um tanto cansada, é preciso você começar a se retirar de cena, de uma forma que não chame a atenção.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A qualificação das pessoas não há de ser medida pelas promessas que elas fazem, mas pelos resultados que entregam. Essa há de ser a regra para você fazer uma boa seleção de recursos humanos nesta parte do caminho.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Logo mais não será possível continuar deliberando sobre qual seria o melhor caminho a seguir, sua alma terá de escolher um sem se importar com que, talvez, haveria outros melhores. Comece a fazer e conserte depois.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Foram muitos meses de ralação, e isso tem drenado muita vitalidade, mas é imprescindível que você não desista, que você continue apostando no futuro, porque logo mais a onda vai virar e você esquecerá os perrengues.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Tenha em mente que daqui a pouco o cenário vai mudar substancialmente, e isso significa que você não precisará se conter tanto como fez nos últimos tempos. A partir de agora você poderá se movimentar melhor.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O esforço desenvolvido nos últimos tempos não terá sido em vão, nem tampouco os sapos que teve de engolir, por não estar no domínio da situação. Sua alma não nasceu para se preocupar, mas para seguir em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Passar bons tempos é imprescindível, mas sua alma não há de se enganar quanto ao sacrifício que seja necessário fazer para que, depois, você tenha espaço e tempo suficientes para continuar passando bem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O bem-estar é imprescindível, porque sem esse a alma não consegue pensar direito, e sem pensar bem, faz trapalhadas. Não importa quantas você tenha cometido, o que importa é você se movimentar positivamente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tirar as ideias do papel e as tornar realidade concreta, esse há de ser o objetivo principal do momento. Para isso, todas as conversas que se desenvolvem atualmente precisam ter também esse objetivo. Chega de teoria.