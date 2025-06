Pedro Emílio lança álbum de estreia Enquanto os Distraídos Amam

O cantor e compositor Pedro Emílio lança o álbum de estreia Enquanto os Distraídos Amam. O trabalho, em esquema independente, passou cerca de um ano e meio em produção, e reúne oito faixas — incluindo uma participação com Mestrinho — e conquista o público pela abordagem poética a situações simples do cotidiano. Com um mês disponível nas plataformas digitais, o disco já tem mais de 80 mil reproduções no Spotify.

Sem nem escutar o projeto, ele te cativa já no título. Enquanto os Distraídos Amam chegou depois das composições prontas, com uma história curiosa.“Eu estava assistindo a quinta ou a quarta temporada de Lost, e me lembro que um dos personagens figurantes descobre coisas que os protagonistas demoraram para descobrir. E eu me perguntei: ‘Pô, o que será que, enquanto os figurantes estão vivendo, eles descobriram?' Então, o nome nasce basicamente da ideia de que eu estou observando algo que você está vivendo e que, a partir dessa observação, eu vou escrever uma história que você nem sabe que viveu.”, explica Pedro.

O nome do disco acompanha a sinergia das composições que o integram. Com letras que transformam a simplicidade do cotidiano em poesia, o compositor aborda as diversas nuances do amor em terceira pessoa. Sobre o processo de composição, ele explica: “Sou muito dessa linha de, enquanto converso com alguém, alguma coisa nesse diálogo pode plantar uma semente em mim e nasce uma composição, seja daqui a dois anos, semana que vem ou hoje à noite. Enxergar as entrelinhas da vida comum parece um processo simples, mas não é. É preciso observar e estar o tempo inteiro com os ouvidos assustadoramente atentos , essa situação do cotidiano pode ser a situação que muitas pessoas estão vivendo, mas essa pessoa que está me contando não sabe’.”

O álbum não se limita a um gênero musical. A produção de Matheus Stiirmer equilibra com muita naturalidade os principais elementos de diversos ritmos, incluindo o R&B, o pop e a clássica MPB. A faixa Corta pra vc , em parceria com Mestrinho, mostra essa dinâmica na prática. Pedro e o sanfoneiro se conhecem do futebol entre artistas, todas as segundas, e assim se deu a parceria: “Todo o processo de Corta pra vc parece meio mágico. Eu escrevi com a minha irmã mais nova, que nunca tinha composto uma música. Passaram dois meses, eu mostrei para o Mestrinho, ele ouviu, gostou, topou gravar, e nada foi planejado, tudo aconteceu naturalmente.”, compartilha o cantor.

Pedro Emílio entrou em contato com o mundo da música, aos 6 anos de idade, na igreja e, desde então, nunca mais se desconectou desse universo. Aos 13 anos, escreveu a primeira música. Em 2020, durante o isolamento social, publicou um cover musical por dia nas redes sociais, e foi um sucesso. O próximo passo: músicas autorais, com EP’s e singles que traçaram o caminho para Enquanto os Distraídos Amam. Para os próximos passos, o cantor compartilha: “Rodar com esse disco pelo Brasil, com uma turnê e realizar outros planos, que ainda não posso contar. De onde vieram essas canções tem muito mais!”

