Cazuza será homenageado em show especial no Clube do Choro

Roqueiro carioca será homenageado com show no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

O palco do Clube do Choro presta homenagem, nesta quinta-feira, a um dos grandes nomes da música popular brasileira, Cazuza. Em um único show-tributo, o projeto Cazuza In Concert, com a participação especial de Taís Guerino, revisita os maiores sucessos da trajetória do cantor e compositor que marcou o Brasil: "É muito mágico poder cantar Cazuza, respirar a obra dele e entender as músicas dele, a poesia. É muito importante expressar isso no palco e manter vivo esse legado, a obra de um artista tão gigante", ressalta Renato Azambuja, vocalista do projeto. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 50.

O espetáculo vai além da música e atinge o lado cênico. Entre canções, cenas roteirizadas são interpretadas pelos músicos em ordem cronológica, para o público ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida de Cazuza. "Quando nasce o Cazuza in Concert, a ideia não era simplesmente fazer um tributo por fazer, é trazer uma atmosfera para o público, para que se sintam dentro daquela época, vivendo um pouco aquela atmosfera. Então, a ideia desse show é realmente trazer a questão cênica, visual, de vestuário, e musical.", explica Renato. Sobre o processo de criação da apresentação, o vocalista complementa: "Foi um mergulho minucioso na obra dele, entender de certa forma como as músicas foram construídas, como foram lançadas numa questão de tempo dentro da carreira dele e como cada fase da vida dele influenciou o nascimento dessas músicas."

Além de deixar o mundo com uma discografia recheada de sucessos, Cazuza também inspirou uma geração pela forma de perceber a vida e, por meio da arte, romper barreiras na sociedade e, até hoje, dialoga com os mais diversos públicos. "A grande genialidade do compositor é conseguir compor algo atemporal. Cazuza está nessa prateleira de grandes compositores que trouxeram ao mundo músicas que são atemporais. Em 30, 35 anos depois, elas ainda fazem muitos sentidos. Ele [Cazuza] é um artista muito subversivo que, dentro da sua arte, trazia muita energia, falava de amor como poucos e não escondia críticas sociais. São esses três pontos que conectam e vão continuar conectando não só a juventude, mas todas as idades", reflete o vocalista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O poeta enfrentou publicamente o HIV, em uma época marcada pela desinformação e pelo preconceito. Em homenagem ao legado do artista, a produção convida o público a colaborar com doações de 1kg de alimento não perecível ou materiais de higiene pessoal destinados ao Instituto Vida Positiva, que oferece apoio a pessoas soropositivas em situação de vulnerabilidade social. Todos os produtos doados serão destinados à casa de apoio da organização.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Cazuza: Exagerado

Nesta quinta-feira (3/7), às 20h, no Clube do Choro. Ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital, a partir de R$ 50