BTS: as promessas do grupo após volta oficial do Exército

Em transmissão ao vivo nesta terça-feira (1º/7), os sete membros do grupo de K-pop BTS se reuniram pela primeira vez após o fim do serviço militar obrigatório de todos eles. Durante a live, veiculada em plataforma específica para comunicação com fãs, o conjunto afirmou, entre outras promessas, que prepara turnê mundial que divulga álbum a ser lançado em 2026. Leia também: BTS: tudo sobre o retorno mais esperado do K-pop



Os integrantes Jin, RM, J-Hope, Jimin, V, Jungkook e Suga — último a ser liberado das obrigações do Exército sul-coreano, no último 21 de junho — confirmaram a volta oficial depois de quase três anos de pausa em atividades musicais conjuntas. Com o retorno, anúncios de projetos foram pauta entre o público que aguardava novos materiais.

O primeiro dos álbuns para o ano que vem está previsto para chegar na primavera e busca “refletir os pensamentos e ideias de cada membro”. Durante o período do hiato, cada integrante lançou trabalhos individuais e, no lançamento que marca a reestreia como grupo, pretendem juntar conhecimentos adquiridos nessas experiências, somados à “mentalidade” que tinham quando começaram, em 2013.

Uma turnê mundial “enorme” para acompanhar o disco também está nos planos do BTS. Não há informações sobre por quais lugares ela pararia ou em relação a quanto tempo depois do novo álbum ocorreria.

Além dos projetos divulgados pelo próprio grupo durante a transmissão ao vivo, a Variety anunciou, na última segunda-feira (30/6), que o conjunto se prepara para lançar o primeiro disco ao vivo da carreira. De acordo com a revista americana, a produção, intitulada Permission to dance on stage – live, traria 22 músicas performadas na turnê anterior, que ocorreu entre 2021 e 2022; além de vídeo que compila trechos da apresentação final, em Seul, e um livro digital com conteúdo dos bastidores.