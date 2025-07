Anitta surge ao lado de namorado e exibe ‘novo rosto’ em Rom

Na manhã desta terça-feira (11), Anitta compartilhou uma série de registros de junho, incluindo momentos ao lado do namorado, Ian Bortolanza, em Roma. A publicação veio após rumores de que o casal teria se separado, levantados por internautas ao perceberem que a cantora não seguia o companheiro nas redes sociais. No entanto, o assessor de Anitta, Paulo Pimenta, tratou de esclarecer a situação, afirmando que "nunca se seguiram em perfis públicos" e que não houve qualquer desentendimento entre os dois.

Nas imagens divulgadas, Anitta aparece em clima de romance com Ian, trocando carinhos e curtindo a paisagem italiana. O casal, que se aproximou publicamente em março durante a festa de aniversário da cantora, também foi visto junto em outras ocasiões, como no Carnaval do Rio de Janeiro, onde trocaram beijos na Marquês de Sapucaí e dividiram a folia no trio elétrico comandado por Anitta. Os registros desta nova viagem reforçam a sintonia entre eles, afastando qualquer boato sobre crise.

Além do relacionamento, outro detalhe que chamou atenção dos fãs foi a aparência da cantora. Anitta surgiu com traços visivelmente diferentes no rosto, o que gerou especulações sobre mais um procedimento estético. A assessoria da artista confirmou que ela passou por uma intervenção, mas evitou entrar em detalhes, informando apenas que se tratava de "um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais".

Ian Bortolanza, por sua vez, continua mantendo a discrição. Com as redes sociais fechadas e cerca de 4,5 mil seguidores, o empresário atua na área de marketing esportivo em Florianópolis e compartilha pouco sobre sua vida pessoal. Mesmo assim, sua relação com Anitta segue despertando o interesse do público e da mídia.