Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (2/7)

Namastê



Data estelar: Lua quarto crescente em Libra.



“Namastê” é uma saudação comum na Índia, a qual, junto com a tradição do Yoga, foi incorporada no Ocidente e adaptada ao nosso entendimento, e misticamente traduzida para a poesia de “O Divino em mim saúda o Divino em ti”, a qual, apesar de bela, contém um equívoco radical.



É que no Ocidente somos muito apegados ao conceito da individualidade e evitamos qualquer coisa que ameace esse princípio, e foi assim que essa saudação foi distorcida, apesar de poeticamente, pela noção de haver uma divindade individualizada em cada um de nós.



A saudação “Namastê” é a negação de haver qualquer diferença entre um Eu e outro Eu, literalmente significando “Não-Eu-Tu”. O dia em que aceitarmos que só há uma Vida e que a individualidade não é refúgio, então e somente então poderemos nos considerar espiritualizados.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O discernimento está ao alcance de qualquer pessoa, mas não se desenvolve por si só, é preciso se dedicar a separar o joio do trigo com muita atenção, sem se deixar seduzir pelas palavras promissoras que as pessoas usam.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As melhores iniciativas que você poderia tomar agora são as que tenham como objetivo a conciliação de todos os interesses, que apesar de divergentes, unem as pessoas em torno de um objetivo comum, progredir. Em frente.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muita coisa interessante desponta no horizonte, porém, o mais interessante de tudo é que você terá margem suficiente para tomar essas iniciativas loucas que andou contendo nos últimos tempos. Isso vai aliviar bastante.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tudo que você veio fazendo nos últimos tempos dará seus frutos na hora certa, nem antes nem muito menos depois. Difícil saber quando seria essa hora certa, mas por enquanto, o melhor a fazer é se preparar para descansar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Encontrar as pessoas certas será sempre o maior desafio, porque elas existem, mas muito provavelmente estão ocupadas ou distantes. Porém, agora é o momento de você selecionar os recursos humanos mais qualificados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada de bom poderia resultar deste momento sem haver mínimo entendimento entre todas as pessoas envolvidas, porque, mesmo que houver interesses aparentemente irreconciliáveis, continuar o conflito seria negativo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Continue fazendo o que estiver ao seu alcance para diminuir o impacto dos constrangimentos, e tenha confiança no futuro, porque de lá da frente se faz ouvir uma voz esperançosa, de que a onda vai virar ao seu favor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

A diplomacia funciona até certo ponto, passado esse ponto é preciso abandonar a mesa de negociações e começar a tomar atitudes. Isso parecerá um modo mais agressivo, mas agora não é hora de se importar com aparências.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nos últimos tempos você teve de suportar muita coisa, porque não estava no domínio da situação, mas o jogo começa a virar aos poucos nos próximos dias e essa situação irá se sustentar por várias semanas no futuro.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem tudo é sofrimento nem tampouco tudo é alegria, a vida é uma mistura de ânimos e circunstâncias contraditórias que acontecem simultaneamente, não como um castigo da vida, mas como oportunidade de discernimento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se o sentimento de culpa fosse redenção, então o mundo seria completamente positivo, porque todas as pessoas se atormentam com culpa, e nada disso resulta em algo positivo. Deixe a culpa de lado e viva muito bem.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Prometer, todo mundo promete, porque precisa promover seu trabalho. Porém, por trás das palavras promissoras sua alma há de encontrar a boa vontade real de que as lindas promessas se transformem em realidade.