Ex-integrante de grupo de K-pop morre aos 23 anos após lutar contra leucemia

Morreu no último domingo (29/6), aos 23 anos, o cantor sul-coreano Jaehyun, integrante mais novo do grupo de K-pop F.able, que encerrou as atividades em 2023. A informação foi compartilhada nesta terça-feira (1º/7) por um ex-companheiro de equipe, que lamentou a morte nas redes sociais.

De acordo com a mídia especializada no gênero musical, o vocalista lutava de forma silenciosa contra uma leucemia, que não havia sido divulgada até então. Detalhes sobre diagnóstico, tratamento prévio e causa oficial do óbito seguem particulares à família. Leia também: Morre Park Boram, atriz e cantora de k-pop, aos 30 anos; causa é investigada

“Jaehyun, soube da notícia tarde demais”, escreveu nos stories do Instagram o cantor Hojun, também ex-integrante do F.able. “Às vezes penso sobre como eu queria que você tivesse melhorado, mas é uma pena. Espero que você consiga se livrar de todas as preocupações e viver uma vida confortável por aí. Sou grato pelos quase cinco anos (que nos conhecemos). Vou rezar para que você coma um monte de comidas gostosas e tome conta de si mesmo. Me visite em sonho.”

Conhecido pelo primeiro nome, Shim Jaehyun nasceu em 2002. Em 2020, estreou como o membro mais novo do grupo da Haeirum Entertainment, que lançou músicas como Burn it up e Run run run antes de ter as atividades encerradas em 2023. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular