Projeto Mulheres Seguras apresenta espetáculos de dança no Sesc Ceilândia

Projeto Mulheres Seguras faz apresentações no Sesc de Ceilândia - (crédito: Divulgação)

A 4ª edição do projeto Mulheres Seguras, que oferece cursos de dança e atendimento psicológico gratuitamente para mulheres com câncer, depressão e ansiedade ou vítimas de abuso, promove, nos dias 11 e 12 de julho, duas apresentações de dança no Sesc de Ceilândia.

Leia também: Beyoncé enfrenta falha técnica em show e fica presa no ar

Em 11 de julho, às 19h30, será apresentado o espetáculo Identidade e Propósito; no dia 12, às 16h, é a vez de Memórias Afetivas. O balé Carmen abre ambas as sessões. O corpo de bailarinas é formado por mais de 100 mulheres, e os espetáculos são resultado de oficinas que tiveram início em março deste ano. A entrada é gratuita.

Leia também: Bruna Karla celebra 24 anos de carreira com DVD em São Paulo

Identidade e Propósito aborda a identidade esquecida das mulheres, que, muitas vezes, perdem-se durante o processo de cuidar do outro. Memórias Afetivas mescla temas como infância, honra e religião; a cantora Marielhe Maboh e o maestro Gilmar Pereira participam da apresentação.

Leia também: Silêncio absoluto: o fim da era Justin Bieber e Scooter Braun

O balé Carmen é baseado na ópera de mesmo nome do francês Georges Bizet. A produção conta a história da cigana Carmen, com reflexões sobre a liberdade de amar e o combate ao feminicídio.

Leia também: Sombr transforma confissões noturnas em hinos de uma geração

Serviço

4ª edição do projeto Mulheres Seguras

Apresentações de Identidade e Propósito e Carmen em 11 de julho, às 19h30, e Memórias Afetivas e Carmen, em 12 de julho, às 16h, no Teatro Sesc Newton Rossi de Ceilândia. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.