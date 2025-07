Odete Roitman vai dar em cima de Alok nos próximos capítulos de Vale Tudo

A tão aguardada festa de casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) promete agitar os próximos capítulos do remake de Vale Tudo. Além do luxo, da emoção e dos figurinos impecáveis, um detalhe inesperado promete roubar a cena: a participação especial de Alok. E mais do que tocar no evento, o DJ será alvo do charme irresistível de ninguém menos que Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch.

De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, no capítulo previsto para ir ao ar no dia 11 de julho, Afonso revela à noiva a grande atração da cerimônia. "Alok vai tocar no nosso casamento!", anuncia. Empolgada, Fátima não perde tempo e agradece o DJ pessoalmente. Tudo caminha como manda o roteiro romântico… até Odete entrar em cena.

Com uma taça na mão e aquele olhar insinuante que já virou marca registrada da personagem, Odete se aproxima de Alok e puxa papo: "Está gostando da festa, meu bem?". Sempre simpático, ele responde: "Perfeita pra uma rave". A deixa é o bastante para ela lançar uma provocação direta: "Podemos fazer um tour mais tarde, se você quiser".

O flerte é descarado e sem cerimônia — exatamente do jeito que Odete gosta de agir. A situação, no entanto, não passa despercebida. Walter (Leandro Lima), seu parceiro, assiste a tudo e se aproxima visivelmente incomodado. Ao entregar outra taça de champanhe para ela, confronta: "Precisava dar em cima do Alok na minha frente?". Com sua habitual frieza e sarcasmo, Odete responde: "Por favor, Walter. Eu acho ciúmes das coisas mais cafonas que existem".

O momento promete render risadas, tensão e muitos comentários nas redes sociais — afinal, ninguém esperava que Odete Roitman e Alok dividissem uma cena, muito menos com tanta provocação envolvida.