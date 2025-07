Justin Bieber posta meme em português sobre crise no casamento

Em meio a diversos rumores de crise no relacionamento e possível divórcio, o cantor canadense Justin Bieber repostou um vídeo dele com a esposa, a empresária Hailey Bieber, dançando com uma legenda irônica, escrita em português. “Crise no relacionamento que fala né kkkkkk atura ou surta”, diz o post no story do Instagram oficial do artista.

Leia mais: O pronunciamento de Justin Bieber após desabafo explosivo

No registro, o casal aparece dançando e interagindo, mas o que chamou a atenção dos fãs, principalmente os brasileiros, foi a escrita do vídeo. “Tive que olhar duas vezes pra ter certeza que era o perfil dele mesmo que tinha repostado KKKKKK”, comentou um seguidor. “Com certeza ele procurou a tradução e amou”, comentou outro.

Leia mais: Hailey Bieber ressurge com aliança após flagra sem a joia

Nos últimos meses o cantor se tornou alvo de críticas pelo comportamento considerado instável pelos fãs. Na última semana, ele postou uma selfie em preto e branco com um desabafo sobre pessoas interesseiras. "Farto de relacionamentos baseados em troca de interesses. Se eu preciso fazer algo para ser amado, isso não é amor", escreveu. Além do post, o artista trocou o user de Justin Bieber para Lil Bieber, e entrou em um embate com paparazzis que estavam o seguindo.