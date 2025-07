Novo álbum visual de Miley Cyrus chega ao streaming no dia 30 de julho

A obra Miley Cyrus: Something Beautiful, longa-metragem que acompanha o álbum visual de mesmo nome da cantora foi lançado nos cinemas no dia 27 de junho. Ela será disponibilizada na plataforma Disney+, reafirmando a parceria de Miley com a Disney, no dia 30 de julho.

O longa-metragem é uma ópera pop que contém treze músicas originais do álbum Something Beautiful. Ele foi escrito e dirigido pela própria Miley Cyrus, em conjunto com Jacob Bixenman (diretor do clipe de Flowers) e Brendan Walter. A direção de fotografia foi feita por Benoît Debie

A artista busca, por meio do álbum, “medicar uma cultura doente através da música”. Além disso, a ópera rock The Wall, da banda britânica Pink Floyd, serviu de inspiração para a artista. O trailer de Miley Cyrus: Something Beautiful já está disponível pelo link.