Festival AnimaMix Caixa Seguridade abre inscrições para seletiva de bandas

Estão abertas as inscrições para a seletiva de bandas do Festival AnimaMix Caixa Seguridade, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília. Artistas e grupos musicais do Distrito Federal e de Goiás têm até o dia 23 de julho para garantir participação na disputa por uma das seis vagas no line-up oficial do evento, que valoriza a produção artística regional.

Leia também:Cerrado Jazz Festival abre inscrições para o CerradoLAB

Segundo os organizadores, o AnimaMix foi criado para ser mais que um festival: um espaço de encontro, lazer e conexão. “Pensamos em cada detalhe para oferecer uma programação diversa que celebre a cultura brasileira em suas múltiplas formas”, afirma Gustavo Nunes. Já o presidente da Caixa Seguridade, Felipe Mattos, destaca o papel social do evento: “É uma alegria contribuir para que a cultura chegue, de forma acessível, a toda a comunidade”.

Leia também:Performance de Zé Regino no Eixão do Lazer reflete sobre guerras

A seleção contempla três categorias diferentes, com duas vagas para cada uma: artistas de música tradicional ou popular, novos talentos em início de carreira e músicos ou bandas instrumentais. Além da oportunidade de se apresentar no palco da Praça das Fontes durante o festival, os selecionados receberão cachê que pode variar entre R$ 3 mil e R$ 8 mil, conforme critérios definidos no regulamento disponível no site oficial.

Para participar, os interessados devem residir no DF ou em Goiás e comprovar pelo menos três anos de atuação na música. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site do festival, onde também está disponível o edital completo com todas os detalhes do processo seletivo. O resultado será divulgado em 31 de julho.

Leia também: Tributo à Rita Lee e Cartola ocupam Clube do Choro e CCBB

Serviço

Festival AnimaMix Caixa Seguridade

As inscrições para seletiva de Bandas ficam abertas até o dia 23 de julho, no site oficial do AnimaMix. Podem participar artistas e bandas residentes no Distrito Federal e em Goiás, com no mínimo três anos de atuação. O cachê varia de R$ 3.000 a R$ 8.000 por apresentação, conforme regulamento disponível no site. O resultado será divulgado no dia 31 de julho.