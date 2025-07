Cátia de França é destaque em festival que celebra a cultura de Brasília

Com entrada gratuita, o Festival Brasilidade Candanga será realizado neste sábado (5/7), das 15h às 22h30, no Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico, em São Sebastião. A proposta é valorizar a diversidade cultural do Distrito Federal, promovendo um espaço de celebração das raízes, da memória e da pluralidade musical que compõem o imaginário candango.

Cátia de França, compositora, cantora e multi-instrumentista com mais de cinco décadas de trajetória, será a convidada de honra do festival. Ela se apresenta às 21h, em um show inédito que promete emocionar o público. A artista também participa de colaborações com outros nomes da programação, como o grupo Cerradims, que a acompanha no palco, e a cantora Carol Carneiro, com quem divide uma das músicas do repertório.

Além de Cátia, o festival conta com uma curadoria variada, reunindo artistas que dialogam com gêneros como forró, coco, choro, rock e modas de viola. A programação traz Dayane Reis, com seu repertório sertanejo e caipira; o grupo Choro no Eixo, representante do tradicional chorinho; Carol Carneiro, que mistura forró e referências populares com composições autorais; e Cerradims, que lança o álbum Cerrado Cerradinho, com destaque para a música Jequibazinho, feita em parceria com Cátia de França.

Com forte inspiração na cultura popular, o festival propõe mais do que shows: é um convite ao encontro entre gerações, tradições e linguagens que compõem a alma do Distrito Federal. O evento também está presente na inclusão e acessibilidade: todos os shows contam com intérprete de libras, e o espaço oferece estrutura acessível e acolhedora.

Serviço

Festival Brasilidade Candanga

Neste sábado (5/7), das 15h às 22h30, no Centro de Práticas Sustentáveis, no Jardim Botânico, em São Sebastião. Entrada gratuita, sujeita à lotação de 300 pessoas. Classificação livre.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel