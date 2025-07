Confira a programação de shoppings para curtir as férias em Brasília

As tão esperadas férias escolares chegaram, e com elas a busca por atividades que alegrem os pequenos durante os dias de descanso. Em Brasília, diversos shoppings da cidade estão oferecendo uma programação recheada de opções gratuitas neste mês de julho.

De contações de histórias com personagens da Disney a brincadeiras de antigamente, passando por oficinas criativas, patinação e até encontro de fãs de Pokémon, a cidade oferece alternativas para todos os gostos e idades, além de proporcionarem momentos especiais em família.

Lilo & Stich - ParkShopping

No ParkShopping, a Praça Central se tranformou, desde 25 de junho, em um verdadeiro cenário havaiano com toques intergalácticos. A arena temática, inédita no Brasil e inspirada na animação "Lilo & Stich", oferece uma experiência imersiva e divertida para crianças de 4 a 12 anos.

A atração gratuita permanece até 27 de julho e inclui uma série de atividades interativas. Há um simulador que reproduz o movimento de uma prancha no mar, jogos para organizar frutas por cores, escorregadores, brinquedos de escalada e uma nave que deve ser abastecida pela criançada.

Além disso, os visitantes podem participar do Just Dance Disney Party. As sessões de fotos com acessórios e personagens do filme completam o passeio. Para participar, é necessário fazer o agendamento exclusivo pelo aplicativo Multi ou ate resgatar vouchers para atividades específicas.

Arena 'Lilo &Stitch' fica no ParkShopping até o dia 27 de julho (foto: CRISTIANO SERGIO; fotoforum.com.br)

Brincadeiras de antigamente - Venâncio Shopping

O Venâncio Shopping aposta na nostalgia como entretenimento. Nos sábados deste mês — 5, 12, 19 e 26 de julho), o espaço promove a ação Brincadeiras de Antigamente, que convida adultos e crianças a resgatarem os jogos que marcaram gerações.

Das 14h às 16h, crianças a partir de 3 anos, acompanhadas de um responsável, podem se divertir com amarelinha, cinco marias, corrida de saco, elástico, pião, pula corda e muito mais. As atividades são conduzidas por monitores e seguem a ordem de chegada, respeitando o limite de 30 participantes por vez.

Logo em seguida, das 14h30 às 16h30, o Circuito de Pedal Kart promete momentos de parceria entre pais e filhos. Cada criança participa por até 15 minutos, sempre acompanhada. O regulamento completo está disponível no site oficial do shopping.

Circuito de Pedal Kart promete fazer sucesso entre pais e filhos no Venâncio (foto: Divulgação/Venâncio Shopping)

Festival de histórias - Terraço Shopping

Para incentivar o gosto pela leitura nas férias, a Disney Brasil realiza mais uma edição do Festival de Histórias, com sessões de contação de histórias inspiradas em personagens icônicos como Moana, Toy Story, Lilo & Stitch, Spidey e Mickey & Amigos.

Em Brasília, as sessões gratuitas ocorrem nos dias 5, 12, 19 e 26 de julho, sempre das 14h às 15h, na Livraria Leitura do Terraço Shopping.

Voltado para crianças de 6 a 9 anos, o evento é conduzido por contadores profissionais que promovem uma experiência lúdica e interativa. Além das histórias, quem comprar livros das franquias Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou 20th Century Studios a partir de R$ 49,90 ganha uma cartela exclusiva de adesivos colecionáveis.

Ao longo do mês, a Disney promove mais uma edição do Festival de Histórias na Livraria Leitura localizada no Terraço Shopping (foto: Disney Brasil)

Oficinas e patinação - Conjunto Nacional

O Conjunto Nacional também entra no clima das férias com uma programação diversa no Jardim Urbano, localizado no 3º piso. Das 14h às 19h, ocorrem oficinas gratuitas de colorir — uma ótima pedida para estimular a criatividade das crianças. As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do shopping.

Aos sábados, o espaço se transforma em pista de patinação. As aulas são gratuitas e divididas em três momentos: Aulão Kids (16h), Aulão Adulto (17h15) e o Rollê de Patins (18h15), ideal para quem já tem alguma prática. Para participar, é preciso levar os próprios patins e equipamentos de segurança, além de doar 1kg de alimento não perecível.

E para os fãs do universo Pokémon, o shopping promove, no domingo, 6 de julho, a partir das 15h, um encontro especial de troca de cartas, com oficinas para montar decks, dicas para identificar cartas originais e sorteios exclusivos.

Confira o serviço completo

Arena Lilo & Stitch no ParkShopping - até 27 de julho

Local: Praça Central

Segunda a sábado: 10h às 22h

Domingo: 12h às 20h



Venâncio Shopping

Brincadeiras de Antigamente & Circuito de Pedal Kart



Todos os sábados de julho (dias 5, 12, 19 e 26)



Local: Venâncio Shopping – Piso Térreo (SCS Q 8 – Asa Sul)



Terraço Shopping

Festival de Histórias da Disney

Dias 5, 12, 19 e 26 de julho, das 14h às 15h

Local: Livraria Leitura



Conjunto Nacional

Oficinas de colorir: fins de semana de julho, das14h às 19h

Aulão de Patins: sábados, das 16h às 18h15

Encontro Pokémon: 6 de julho, a partir das 15h

Local: Conjunto Nacional – 3º piso (Jardim Urbano)