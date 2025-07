Andressa Urach faz apelo por higiene íntima masculina na hora do sexo

Aos 37 anos, Andressa Urach voltou a chamar atenção nas redes sociais ao abordar um assunto pouco discutido publicamente: a higiene íntima masculina. Em um vídeo direto, a criadora de conteúdo adulto fez um apelo aos homens, especialmente aos heterossexuais, para que adotem hábitos básicos de limpeza antes do sexo. "Homens héteros, vou ensinar vocês a usar a ducha higiênica, tá? Lave seu bumbum. Nós não somos obrigadas a mamar e subir o cheirinho ruim", disparou Urach, com seu já característico tom provocador.

A ex-participante de A Fazenda ressaltou que o descuido masculino não compromete apenas o prazer do momento, mas pode também colocar em risco a saúde de ambos os parceiros. "Ducha higiênica foi feita para lavar o bumbum depois da necessidade número 2. Então, machos, ouçam com atenção, ok? Você quer sair super satisfeito? Faça sua parte!", alertou. A fala, ainda que com humor ácido, reforça uma cobrança por mais consciência corporal e cuidado pessoal.

Leia também: Problemas financeiros afetam sexo e relacionamentos

Segundo ela, o alerta veio da observação de comportamentos recorrentes tanto no ambiente profissional quanto em relações pessoais. "E aí vem a coceira, o ardor, o cheirinho estranho… e a pessoa ainda acha que tá tudo normal. Só que NÃO TÁ. Higiene íntima não é exagero, é proteção", afirmou, ao descrever situações em que a falta de limpeza vira um problema real no cotidiano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na legenda da publicação, Andressa reforçou que o cuidado com a higiene não deve ser confundido com vaidade. "Não é frescura. É respeito com seu corpo. É cuidado antes de qualquer aproximação", escreveu. A postagem gerou uma onda de comentários, dividindo opiniões entre seguidores que elogiaram a sinceridade e outros que se sentiram incomodados com o tema. O fato é que, provocação ou não, o recado abriu espaço para uma conversa urgente sobre autocuidado masculino.