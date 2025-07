Ana Hickmann pede orações após Edu Guedes passar por cirurgia

O chef e apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com câncer no pâncreas e passou por uma cirurgia delicada no último sábado (6), em São Paulo. A descoberta aconteceu durante exames feitos após um quadro de infecção renal, e acabou revelando um tumor que exigiu intervenção imediata. O procedimento, chamado de pancreatectomia robótica, foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, com duração de cerca de seis horas e participação de uma equipe médica especializada.

A cirurgia utilizou tecnologia minimamente invasiva, que tem se tornado cada vez mais comum em tratamentos oncológicos por oferecer maior precisão e uma recuperação mais rápida. Apesar da complexidade, a operação transcorreu conforme o esperado, e Edu já se encontra em processo de recuperação. A detecção precoce foi determinante, ainda que tenha acontecido de forma indireta, reforçando a importância de exames detalhados diante de sintomas aparentemente simples.

Após a cirurgia, a apresentadora Ana Hickmann, esposa de Edu, fez um desabafo nas redes sociais, pedindo orações e agradecendo o apoio do público. "Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura", escreveu. Em seguida, Ana destacou que este é apenas o início de uma nova fase: "Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!"

O casal recebeu uma onda de apoio nas redes sociais, com fãs e colegas enviando mensagens de carinho e votos de recuperação. Ainda não há previsão oficial sobre a alta hospitalar de Edu Guedes, mas, segundo a família, o apresentador segue bem e responde positivamente ao tratamento.