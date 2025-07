Cauã Reymond mantém relacionamento discreto com modelo há um ano

O relacionamento entre Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarina parece estar cada vez mais sólido. Desde que começaram os rumores sobre o romance, em meados do ano passado, os dois vinham mantendo discrição. No entanto, nos últimos meses, Luana tem deixado sinais claros de que a relação está firme, inclusive compartilhando momentos de sua rotina dentro da casa do ator, no Rio de Janeiro.

Atualmente no ar como César na novela Vale Tudo, Cauã ainda evita comentar publicamente sobre o namoro. Já Luana, que no início do ano chegou a desativar sua conta no Instagram para fugir da exposição, agora tem publicado imagens em ambientes da casa do ator. No último fim de semana, por exemplo, ela apareceu secando os cabelos em um dos banheiros da residência, já mostrado em outras postagens de Cauã. Pouco depois, ela também postou uma foto em um dos quartos da casa.

Em abril, o casal fez uma viagem discreta para o Nordeste. Embora não tenham publicado fotos juntos, seguidores mais atentos notaram que ambos postaram imagens usando o mesmo chapéu e em locais semelhantes à beira-mar. Cauã estava solteiro desde o fim de seu relacionamento com a dentista Luisa Watson, em julho de 2023.

Luana Mandarina é modelo e ficou conhecida nacionalmente após participar do reality Rio Shore, exibido pela MTV em 2021. Durante o programa, se destacou por seu comportamento extrovertido, protagonizando cenas quentes e confusões com outros participantes. Agora, longe dos holofotes do reality, a influenciadora parece viver um novo momento ao lado de um dos maiores galãs da televisão brasileira.

