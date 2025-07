Queridinha da Globo nos anos 90, Patrícia França fala sobre voltar às novelas

Globo/Nelson Di Rago Patrícia França em Sonho Meu, em 1993

Patrícia França, atriz, que estava no elenco do espetáculo Chatô e os Diários Associados, em São Paulo, não esquece da época que tinha presença intensa na TV, principalmente nos anos 1990, em que protagonizou várias tramas na Globo. Na Record, seu último trabalho foi na novela Gênesis, em 2021. Em entrevista, ela comentou se tem algum projeto para retornar às novelas ou novos trabalhos em vista para o teatro.

"Ainda não tenho nenhum projeto em vista. Vou me cuidar e me preparar para os próximos projetos que Papai do Céu está reservando mim", confessou à Quem.

Em entrevista ao Gshow, em agosto de 2024, Patrícia França comentou sobre o remake de Renascer, que contou com Duda Santos no papel de Santinha, na primeira fase da novela, que na versão original foi defendida pela atriz veterana.

"Renascer foi um marco na história da televisão. Aqueles quatro primeiros capítulos estão no Museu da Imagem e Som, porque fizeram um sucesso imenso. Então, nada mais natural que as pessoas me procurem e façam essa ligação. Quando soube do remake, pensei: ‘Nossa, mas está tão recente!’. Depois, fui ver que já tinha 30 anos que a novela foi ao ar. Não tinha essa noção", disse.

