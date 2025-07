Suzana Alves retira silicone dos seios: ‘Nervosa mas feliz’

Aos 46 anos, Suzana Alves deu um importante passo em sua vida pessoal ao se internar na manhã desta quarta-feira em uma clínica de Taubaté (SP) para retirar as próteses de silicone que havia colocado há muitos anos. Conhecida nacionalmente como a icônica "Tiazinha", Suzana compartilhou com os seguidores, por meio de um vídeo no Instagram, seu nervosismo e felicidade diante da cirurgia.

"Vou fazer minha cirurgia, explantar meu silicone. Estou muito feliz, apesar de estar nervosa", contou a atriz, que revelou que há muito tempo planejava essa decisão. "Eu tinha 20 anos quando botei e agora estou passando por esse processo de retirada da prótese. Já fazia tempo que eu queria muito tirar, porque sou uma pessoa natural", afirmou.

Além da retirada das próteses, Suzana também passará por um procedimento de enxerto. A artista disse estar ansiosa para concluir essa etapa, que representa para ela um retorno à sua essência e um movimento de cuidado com o próprio corpo.

Nos últimos dias, Suzana também anunciou o fim do casamento de 15 anos com o ex-tenista Flávio Saretta, com quem tem um filho, Benjamin, de 8 anos. O casal oficializou a união em 2010. Apesar do término, Suzana tem mostrado que está focada em si mesma, cuidando de sua saúde e priorizando o que acredita ser o melhor para sua vida daqui para frente.

