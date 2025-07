Bruna Marquezine e João Guilherme participam juntos de vídeo com amigos

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram a chamar a atenção dos fãs ao surgirem juntos em um vídeo publicado nas redes sociais na madrugada deste domingo (6/7). Embora tenham terminado o namoro em fevereiro, os dois participaram de uma trend no TikTok que rapidamente viralizou entre os internautas. O vídeo foi publicado pelo fotógrafo e amigo do casal, Lucas Vianna.

Nas imagens, Bruna e João aparecem descontraídos ao lado de amigos, dublando trechos da música "Manchild", da cantora norte-americana Sabrina Carpenter, faixa do álbum Man’s Best Friend. Entre taças de vinho e um fondue improvisado, o grupo curte o momento com leveza. Um detalhe que não passou despercebido foi a presença da cachorrinha Chiriro, adotada por Bruna e João ainda durante o relacionamento — o que reforçou especulações sobre uma possível reaproximação.

O namoro entre os dois atores foi oficializado em agosto de 2024, depois de meses de especulações e aparições públicas. O relacionamento chegou ao fim no início deste ano, com a confirmação dada pela assessoria de Bruna Marquezine. Apesar do término, ambos sempre mantiveram um tom respeitoso ao falar um do outro, o que talvez explique a amizade preservada mesmo após o rompimento.

O vídeo compartilhado neste fim de semana reacendeu os rumores de que os dois poderiam estar se reconciliando. No entanto, nem Bruna nem João Guilherme se pronunciaram oficialmente sobre o reencontro. Enquanto os fãs especulam, a aparição descontraída e afetuosa deixou o clima no ar de que, pelo menos, a amizade entre eles segue firme — e cheia de boas lembranças.

