Marcelo Tas e João Vicente de Castro relembram briga em programa: "Ódio"

Marcelo Tas, primeiro apresentador do programa Papo de Segunda, participou da edição comemorativa dos 10 anos da atração, exibida na segunda-feira (7) no canal GNT. Durante o reencontro, o jornalista relembrou momentos curiosos de sua passagem pelo programa, incluindo uma polêmica encenação com João Vicente de Castro. Em setembro de 2017, eles simularam uma briga que acabou "vazando" para as redes sociais, gerando grande repercussão. "O tema era ódio, aí criamos um fato para gerar ódio e o analisarmos", explicou Tas, deixando claro que tudo não passou de uma atuação planejada.

João Vicente comentou que a situação teve desdobramentos inesperados. "Voltou uma avalanche falando muito de mim, dizendo que eu tinha partido para cima dele, e, de fato, parti", brincou. Ele ainda lembrou que foi necessário um pronunciamento oficial após a repercussão. Segundo ele, na época ainda era possível discordar de maneira mais leve, sem a interferência de fãs exacerbados. "Dava mais para discordar sem vir a legião de fãs de Marcelo Tas querendo me matar ou a minha querendo matá-lo", disse, com bom humor.

Na mesma edição do programa, João Vicente de Castro também chamou atenção ao comentar sobre relacionamentos amorosos e traição. O ator surpreendeu ao afirmar que perdoaria uma infidelidade. "Eu também, seria um corno mansíssimo!", disse, após Francisco Bosco sugerir que é exagero terminar uma relação feliz por conta de uma traição pontual. João reforçou: "Vou eu acabar com a minha alegria por causa de uma manobra mal calculada?"

Para ele, um deslize não deve colocar fim a uma relação sólida. "Se estou com a mulher da minha vida e está tudo ótimo, não vou deixar que um erro bobo dela destrua minha alegria", concluiu, adotando uma postura reflexiva e descontraída sobre o tema.

