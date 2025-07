João Guilherme surge usando cueca do Pokémon

João Guilherme compartilhou um momento inusitado com seus seguidores nesta terça-feira (8), durante uma consulta médica. Ao passar por um exame de bioimpedância, o ator e influenciador apareceu subindo na balança com uma cueca estampada do Pokémon, o que logo chamou a atenção dos fãs. Sempre bem-humorado, ele não perdeu a chance de brincar com a situação e ironizou o clima da consulta: "Me senti uma criança no pediatra vendo esse vídeo. Agora não dá para saber se foi a música ou a cueca do Pokémon".

Além da descontração, João aproveitou para mostrar os resultados de sua avaliação física. O jovem de 23 anos, que tem 1,82 metro de altura, celebrou a evolução no seu corpo desde março. Na comparação entre os exames, ele revelou que perdeu seis quilos, reduzindo seu peso de 77,9 para 71,1 quilos. "A mudança é grande, né?", comentou, orgulhoso do resultado.

O artista também detalhou os números relacionados à composição corporal. Um dos destaques foi a redução do percentual de gordura, que passou de 5,2% para 3,6%. Apesar disso, ele também notou uma perda de massa magra, que caiu de 42,4 para 39,4 quilos. Mesmo assim, João Guilherme demonstrou satisfação com os avanços e reforçou seu compromisso com os cuidados com a saúde.

Atualmente envolvido em diversos projetos e mantendo uma forte presença nas redes sociais, João Guilherme alia o humor à transparência quando compartilha momentos do cotidiano com o público. O episódio da cueca do Pokémon, embora divertido, também revelou sua dedicação a uma rotina mais equilibrada. Com leveza e autenticidade, ele continua conquistando uma legião de fãs que se identifica com sua forma espontânea de se comunicar.