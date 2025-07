Cezar Black opina sobre dificuldades financeiras de ex-BBBs

Cezar Black, ex-participante do Big Brother Brasil 23, usou suas redes sociais para refletir sobre os desafios enfrentados por ex-BBBs após o fim do programa. Em um desabafo sincero, ele abordou as ilusões que muitos criam ao participar do reality show e reforçou que a fama não garante estabilidade financeira. "O BBB não é um plano de vida. Lá dentro é uma chance, não uma certeza. No fim, poucos realmente conseguem enriquecer com isso", afirmou.

Leia também: Edu Guedes recebe alta da UTI e abre o jogo sobre retirada de tumor

O ex-brother contou que sempre teve consciência da necessidade de manter os pés no chão e que traçou um plano para garantir sua segurança financeira. "Fiquei um ano em alta, aproveitei as oportunidades, mas já era concursado e tinha uma vida estruturada antes. Guardei tudo que ganhei no programa, comprei uma casa nova e vendi meu apartamento", explicou. Cezar reforçou que jamais abandonou sua carreira no setor público por conta da visibilidade na TV.

Segundo ele, apesar das vantagens momentâneas da fama, a realidade cobra seu preço. "É bacana conhecer gente famosa, viver um pouco do glamour. Mas as contas continuam chegando e nem sempre tem publicidade para pagar tudo. Tem mês que não entra nada. Por isso, nunca criei expectativas irreais", comentou. Cezar ainda aconselhou os futuros participantes a enxergarem o programa como uma oportunidade pontual, e não como uma solução definitiva de vida.

Leia também: Manuela Dias, autora de Vale Tudo, se defende de críticas por mudanças na novela



Ao compartilhar sua trajetória com transparência, o enfermeiro buscou alertar sobre os bastidores da fama repentina. Ele deixou claro que o sucesso no pós-reality depende de planejamento e equilíbrio emocional.

"Você precisa estar preparado para quando o interesse do público diminuir. A vida continua e você tem que seguir seu caminho", concluiu.O post Cezar Black dá sua opinião sobre dificuldades financeiras de ex-BBBs foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Veja também: Famosos que se arrependeram de criar conteúdo adulto nas redes